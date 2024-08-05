Военнослужащий устроил стрельбу в Печерском районе Киева, – источники

В Печерском районе Киева произошел инцидент с участием военнослужащего. Он угрожал и выстрелил из пистолета в охранника одного из жилых комплексов.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. Сейчас мужчина задержан.

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Что известно о стрельбе на Печерске

В Печерском районе Киева произошел инцидент с участием военнослужащего, который во время конфликта с охранником одного из жилых комплексов открыл стрельбу.

Он действительно военный. Пистолет является стартовым, не боевым, то есть нет пули,

– рассказали источники.

Момент инцидента попал на камеры: смотрите видео

После инцидента его задержали правоохранители и передали командованию воинской части. Сейчас решается вопрос о внесении сведения Единый реестр досудебных расследований за хулиганство.

Охранник, с которым у военного возник конфликт, ранений не получил.

Напомним, что вчера, 4 августа, в Киеве сообщали о стрельбе на Русановке, местные телеграмм-каналы писали о введении плана перехвата. Впрочем, в полиции эту информацию опровергли и заявили, что никто не стрелял и никакого плана перехвата нет.