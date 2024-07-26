Сообщение о стрельбе на проезде Академика Тутковского патрульные получили утром. Они немедленно отправились на место происшествия.

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Стрелок задержан

Свидетели инцидента описали стрелка, который совершил выстрелы из вероятного карабина. Все экипажи города отправились на поиски злоумышленника.

При обследовании прилегающих территорий, вблизи места происшествия, правоохранители обнаружили и задержали человека, похожего по описанию. Было вызвано следственно-оперативную группу для предоставления правовой квалификации действиям гражданина. Также у задержанного был изъят предмет, похожий на оружие, патроны и отстрелянные гильзы.

К счастью, обошлось все хорошо и никто не пострадал.

Напомним, что 24 июля, на набережной Победы в Днепре произошла стрельба во время конфликта между водителем авто и мотоциклистом. Водитель легковушкиа открыл огонь в сторону мотоциклиста.