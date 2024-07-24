Стрельба произошла вечером на Набережной Победы. Информацию об инциденте подтвердили в полиции.
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Пострадавших в стрельбе нет
В местных телеграмм-каналах рассказывают, что водитель легковушки стрелял в сторону мотоциклиста.
На месте стрельбы сейчас работают полицейские. Предварительно известно, что в результате инцидента погибших или раненых нет.
Вероятно, оружие, из которого стреляли, было не огнестрельное.
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