Стрілянина відбулася увечері на Набережній Перемоги. Інформацію про інцидент підтвердили у поліції.
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Постраждалих у стрілянині немає
У місцевих телеграм-каналах розповідають, що водій легковика стріляв у бік мотоцикліста.
На місці стрілянини наразі працюють поліцейські. Попередньо відомо, що унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає.
Ймовірно, зброя, з якої стріляли, була не вогнепальна.
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