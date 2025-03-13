Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем направляться в укрытие гражданской защиты.
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Российские войска атакуют Днепр
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 20:17. Тогда же Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных БПЛА в регионе.
Позже стало известно, что вражеский беспилотник двигается над Днепром. По сообщениям местных телеграм-каналов, взрыв в городе прозвучал около 22:22.
Уже через несколько минут атаку БПЛА и взрыв в городе подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Снова атака беспилотников на область. Будьте в безопасных местах,
– написал он.
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