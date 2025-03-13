Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.
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Російські війська атакують Дніпро
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 20:17. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА в регіоні.
Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник рухається над Дніпром. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибух у місті пролунав близько 22:22.
Вже за кілька хвилин атаку БпЛА та вибух у місті підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Знову атака безпілотників на область. Будьте в безпечних місцях,
– написав він.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.