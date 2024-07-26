Соответствующие кадры появились в сети вечером 24 июля. В общем видео длится примерно 10 секунд, большую часть времени камера была чем-то прикрыта, поэтому ничего существенного видно не было. Только в конце записи слышен женский крик и выстрел.

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Что сказали в МВД

Правоохранители уже исследуют обнародованное в телеграмм-каналах видео. Отмечалось, что его в частности, изучают специалисты криминального анализа. Однако на обнародованном ролике присутствует водяной знак российской неонацистской группировки.

С началом вторжения России в Украину она брала на себя ответственность за поджоги военкоматов в России.

Мы работаем над этим. Я не хочу вас вводить в заблуждение. Сегодня проводим следственный эксперимент. Вы видите, там фотографии под разным углом. Могу только одно подтвердить, что тоннель и автомобили действительно с этого двора. Но не факт, что его снимал именно подозреваемый,

– объяснили в МВД.

Напомним, вечером 19 июля было совершено покушение на языковеда Ирину Фарион. В результате огнестрельного ранения женщина скончалась в больнице. Сейчас резонансное дело об убийстве Фарион слушается в Галицком райсуде Львова.