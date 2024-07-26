Відповідні кадри з'явилися у мережі ввечері 24 липня. Загалом відео триває приблизно 10 секунд, більшість часу камера була чимось прикрита, тож нічого суттєвого видно не було. Лише наприкінці запису чути жіночий крик і постріл.

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Що сказали в МВС

Правоохоронці вже досліджують оприлюднене в телеграм-каналах відео. Зазначалося, що його зокрема, вивчають фахівці кримінального аналізу. Однак на оприлюдненому ролику присутній водяний знак російського неонацистського угрупування.

З початком вторгнення Росії в Україну воно брало на себе відповідальність за підпали військкоматів у Росії.

Ми працюємо над цим. Я не хочу вас вводити в оману. Сьогодні проводимо слідчий експеримент. Ви бачите, там фотографії під різним кутом. Можу тільки одне підтвердити, що тунель і автомобілі дійсно з цього двору. Але не факт, що його знімав саме підозрюваний,

– пояснили у МВС.

Нагадаємо, ввечері 19 липня було скоєно замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Внаслідок вогнепального поранення жінка померла у лікарні. Наразі резонансна справа щодо вбивства Фаріон слухається у Галицькому райсуді Львова.