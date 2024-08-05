Військовослужбовець влаштував стрілянину в Печерському районі Києва, – джерела

У Печерському районі Києва стався інцидент за участю військовослужбовця. Він погрожував та поцілив з пістолета в охоронця одного з житлових комплексів.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію. Наразі чоловіка затримано.

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Що відомо про стрілянину на Печерську

У Печерському районі Києва стався інцидент за участю військовослужбовця, який під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів відкрив стрілянину.

Він дійсно військовий. Пістолет є стартовим, не бойовим, тобто немає кулі,

– розповіли джерела.

Момент інциденту потрапив на камери: дивіться відео

Після інциденту його затримали правоохоронці та передали командуванню військової частини. Наразі вирішується питання щодо внесення відомості Єдиний реєстр досудових розслідувань за хуліганство.

Охоронець, з яким у військового виник конфлікт, поранень не отримав.

Нагадаємо, що учора, 4 серпня, в Києві повідомляли про стрілянину на Русанівці, місцеві телеграм-канали писали про введення плану перехоплення. Втім, у поліції цю інформацію спростували та заявили, що ніхто не стріляв і ніякого плану перехоплення немає.