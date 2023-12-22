Во время стрельбы в Праге погибли 15 человек: всех жертв еще не идентифицировали
В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Сейчас известно о 15 погибших, в том числе со стрелком.
Вечером 21 декабря на философском факультете Карлова университета произошла стрельба. В скорой помощи Праги сообщили, что стрелка ликвидировали.
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Что известно о жертвах в результате стрельбы в Праге
К сожалению, злоумышленник застрелил 14 человек. Пока известно, что полиция установила 13 из 14 жертв. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, пишет Novinky.cz.
Также известно о 25 раненых в результате происшествия. Сообщается, что у пострадавших огнестрельные ранения головы, груди или конечностей. Некоторым людям пришлось совершить операции, однако медики уже стабилизировали их состояние.
Есть ли среди пострадавших украинцы
21 декабря спикер МИД Олег Николенко заявил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Однако украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.
22 декабря стало известно, что среди раненых трое иностранных граждан. Двое из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов, сообщило Министерство внутренних дел. Чешская сторона уже проинформировала соответствующие посольства.
Реакция властей
Президент Петр Павел в сети Х (ранее Twitter) прокомментировал кровопролитную стрельбу в центре Праги.
Я шокирован событиями на факультете философии Карлова университета. Хочу выразить глубокую жалость и искренние соболезнования семьям и близким погибших во время стрельбы,
– написал он.
Также он поблагодарил граждан за соблюдение указаний правоохранителей и максимальное сотрудничество.
Что известно о стрелке
- Известно, что стрелок – 24-летний Давид Козак, студент исторического факультета. Перед тем, как организовать стрельбу, он совершил еще одно убийство. Поэтому был объявлен в розыск с предупреждением о том, что он опасен.
- Некоторые свидетели рассказали о том, что нападавший стрелял не только в помещении университета, но и с крыши здания, даже по полицейским.
- Мотивы его поступка неизвестны. По словам начальника полиции Мартина Вондрашека, стрелок был вдохновлен инцидентом, который "произошел за рубежом в прошлом".
- В соцсетях нашелся телеграм-канал на имя Козака, в котором он рассказывал о планах и говорил, что вдохновлялся российским скулшутингом. И признавался в любви одной из таких преступниц. Примечательно, что канал велся на русском языке. Правоохранители проверяют, действительно ли это его сообщения.
- Стрелка Давида Козака ликвидировала полиция.