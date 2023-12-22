Внаслідок стрілянини у Празі загинули 15 людей: усіх жертв ще не ідентифікували

У Карловому університеті в центрі Праги трапилася стрілянина. Наразі відомо про 15 загиблих, включно зі стрільцем.

Ввечері 21 грудня на філософському факультеті Карлового університету відбулася стрілянина. У швидкій допомозі Праги повідомили, що стрільця було ліквідовано.

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Що відомо про жертв внаслідок стрілянини у Празі

На жаль, що зловмисник застрелив 14 людей. Наразі відомо, що поліція встановила 13 із 14 жертв. Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, пише Novinky.cz.

Також відомо про 25 поранених внаслідок події. Повідомляється, що у постраждалих вогнепальні поранення голови, грудей чи кінцівок. Деяким людям довелося зробити операції, однак медики вже стабілізували їхній стан.

Чи є серед постраждалих українці

21 грудня речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Однак Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

Для українців МЗС відкрило гарячу лінію. Зателефонувати можна за номером: +420 602 224 938.

22 грудня стало відомо, що серед поранених троє іноземних громадян. Двоє – з Об'єднаних Арабських Еміратів та один – з Нідерландів, повідомило Міністерство внутрішніх справ. Чеська сторона вже поінформувала відповідні посольства.

Реакція влади

Президент Петр Павел в мережі Х (раніше Twitter) прокоментував кровопролитну стрілянину в центрі Праги.

Я шокований подіями на факультеті філософії Карлового університету. Хочу висловити глибокий жаль і щирі співчуття родинам і близьким загиблих під час стрілянини,

– написав він.

Також він подякував громадянам за дотримання вказівок правоохоронців і максимальну співпрацю.

Що відомо про стрілка