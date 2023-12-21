Стрельба в Праге: отца нападавшего нашли мертвым за несколько часов до трагедии

Посреди дня в Праге студент Карлова университета устроил стрельбу в помещении факультета искусств. Впоследствии стало известно личность нападающего.

Правоохранители рассказали, что перед стрельбой отца нападавшего нашли мертвым. Также, вероятно, стрелок давно планировал преступление – он вдохновлялся подобными инцидентами.

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Отца нападавшего нашли мертвым

Директор чешской полиции Мартин Вондрашек на брифинге для прессы сообщил, что нападающим был 24-летний парень из Кладенска. В 12:20 правоохранители получили сообщение, что тот движется в Прагу и стремится покончить жизнь самоубийством. Впоследствии, в 12:45 поступила информация о том, что Кладенско нашли мертвого мужчину, отца подозреваемого.

Правоохранители установили, что подозреваемый студентом факультета искусств. Более того, стрелок имел в 14 часов лекции у здания факультета искусств на улице Целетная.

Стрельба в Праге: что известно

Днем 21 декабря в Карловом университете в Праге Давид Козак устроил масштабную стрельбу в корпусе факультета искусств. Студенты и преподаватели сразу после первых выстрелов начали баррикадироваться в аудиториях и прятаться на крыше. Сообщается, что нападавший имел с собой пневматическую винтовку с оптическим прицелом.

Служба скорой помощи Чехии сообщила, что количество погибших возросло до 15 жертв. Также известно по 24 раненых, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Последствия атаки не окончательны.

Стрельцы были ликвидированы. По некоторым сообщениям очевидцев, нападающий самостоятельно выстрелил себе в шею. Тело стрелка якобы обнаружили на тротуаре возле дома.

Днем полиция объявила в розыск 24-летнего Давида Козака. Его подозревали в деле насильственной смерти именно в Кладеске. Впоследствии стало известно, что именно он устроил стрельбу.