В Подмосковье в центральном парке раздавались выстрелы: люди в панике убегали

Под Москвой произошла стрельба в местном парке. В панике люди разбегались кто куда. Телеграм-каналы сообщают, что это была стычка двух компаний подростков.

Как пишут российские паблики, в Центральном парке города Пушкино между несколькими людьми разгорелся конфликт.

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Подростковые разборки

Один из них достал пистолет, вероятно, травматический, и открыл стрельбу. Люди, среди которых преимущественно подростки, массово побежали из парка.

Позже телеграм-каналы уточнили, что стрельба под Москвой – следствие разборок двух компаний подростков.

Как рассказывают очевидцы, молодежь встретилась якобы из-за того, что одна девочка из Пушкино постоянно буллила в сети другую местную девочку и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться ее знакомые ребята. Агрессорша тоже позвала своих товарищей.

Сейчас выясняется, кто именно стрелял, и есть ли пострадавшие.

К слову, в Прикарпатье произошла драка между подростками, завершившаяся стрельбой и ножевым ранением одного из участников.