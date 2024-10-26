У Підмосков'ї у центральному парку лунали постріли: люди в паніці тікали

Під Москвою відбулася стрілянина у місцевому парку. У паніці люди розбігалися хто куди. Телеграм-канали повідомляють, що це була сутичка двох компаній підлітків.

Як пишуть російські пабліки, у Центральному парку міста Пушкіно між кількома людьми розгорівся конфлікт.

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Підліткові розбірки

Один із них дістав пістолет, ймовірно, травматичний, і відкрив стрілянину. Люди, серед яких переважно підлітки, масово побігли з парку.

Пізніше телеграм-канали уточнили, що стрілянина під Москвою – наслідок розбірок двох компаній підлітків.

Як розповідають очевидці, молодь зустрілася нібито через те, що одна дівчинка з Пушкіно постійно булила у мережі іншу місцеву дівчинку та залучала до цієї справи своїх друзів. За школярку вирішили заступитися її знайомі хлопці. Агресорка теж покликала своїх товаришів.

Наразі з'ясовується, хто саме стріляв, і чи є постраждалі.

До слова, у Прикарпатті сталася бійка між підлітками, що завершилася стріляниною та ножовим пораненням одного з учасників.