Відповідним "досягненням" вони поділилися у своїх телеграм-каналах. Щоправда, схоже, "друга армія світу" не розуміє, наскільки це небезпечно.

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"Ну не лізуть вони, старі", – бідкаються окупанти

Наразі у російської армії спостерігається брак важкого озброєння. Через це російські військові почали використовувати мотолиги (МТ-ЛБ) з реактивними установками. Така техніка призначена для бойових кораблів. Там є спеціальна система заряджання, транспортерна стрічка, лебідки тощо.

А от на суші їх заряджати, як виявилося, надзвичайно складно. Тому окупанти вирішили це робити з допомогою кувалди.

"Ну не лізуть вони, старі",

– пояснив росіянин за кадром.

При цьому подібний метод надзвичайно ризикований. За цю безглузду та смертельно небезпечну розробку російська армія заслуговує на премію Дарвіна. Хоча, судячи із відео, там нею пишаються.

Як росіяни заряджають ракети кувалдами: дивіться відео