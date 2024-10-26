Про це повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. У мережі також оприлюднили відповідні кадри та відео.

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У Липецьку скаржаться на атаку

Орієнтовно о 15:00 жителі Липецька повідомили у мережі, що чули вибухи. Повідомлялося, що зупиняли рух міжмуніципальних маршрутів – управління доріг та транспорту регіону на тлі атаки безпілотників. Незадовго після цього з'явилася інформація про роботу ППО.

У Липецьку та Липецькому МО працюють ППО. Є збиті БпЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності,

– писав губернатор Ігор Артамонов.

За попередньою інформацією, дрони атакували воєнний аеродром. Достеменно невідомо, чи відбулося влучання.

Незадовго до цього скаржилися й на атаки в інших містах, пропагандисти писали, що засоби ППО перехопили та знищили сімнадцять БПЛА: вісім БПЛА – над територією Брянської області, чотири – над територією Бєлгородської, три – над територією Курської та два – над територією Орловської області.