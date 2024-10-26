Російські телеграм-канали пишуть, що протягом минулої ночі регіони Росії атакували дрони. Там також заявляють про роботу ППО, передає 24 Канал.

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Заявляють про знищені дрони

У Росії заявляють про атаку безпілотних літальних апаратів. Відповідно до повідомлень ворожого міноборони, там працювали засоби протиповітряної оборони.

Пропагандистські канали пишуть, що засоби ППО перехопили та знищили сімнадцять БПЛА: вісім БПЛА – над територією Брянської області, чотири – над територією Білгородської, три – над територією Курської та два – над територією Орлівської області.

У Росії вранці 25 жовтня заявляли про нічну атаку дронів. Ба більше, там кажуть про ще один таємничий об'єкт, який вони зафіксували.

Мовиться про малорозмірну повітряну кулю, яку, як кажуть окупанти, вони знешкодили. Відповідно до заяви оборонного відомства країни-агресорки, 3 безпілотників тоді було перехоплено та знищено над акваторією Азовського моря, 3 над територією Бєлгородської області. Ще одного дрона начебто знешкодили над територією Брянської області.