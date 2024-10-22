Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Цю атаку також підтвердила і російська влада.

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Навіщо атакувати спиртзаводи у Росії

Коваленко зазначив, що спиртзаводи росіяни використовують для виготовлення не лише спирту. На цих об'єктах також роблять паливо і вибухові речовини для воєнних потреб.

Тому вони й атакуються,

– наголосив керівник ЦПД.

Лейтенант також підкреслив, що українські БпЛА за ніч 22 жовтня атакували 4 підприємства на території Росії:

Підприємство "Біохім", що займається переробленням меляси (побічний продукт бурякоцукрового виробництва) та виробництво етилового спирту;

Лужковський спиртзавод;

Єфремовський спиртзавод;

Промислове підприємство Воронезької області.

"Це все – військові об'єкти, попри замаскованість під щось інше", – підкреслив Коваленко.

До слова, губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв визнав, що під ударами вночі 22 жовтня опинилися Єфремовський і Лужковський спиртзаводи. Відстань між ними – приблизно 150 кілометрів. Відстань від Єфремова до кордону України – майже 350 кілометрів.