Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Эту атаку также подтвердили и российские власти.

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Зачем атаковать спиртзаводы в России

Коваленко отметил, что спиртзаводы россияне используют для изготовления не только спирта. На этих объектах также делают топливо и взрывчатые вещества для военных нужд.

Поэтому они и атакуются,

– отметил руководитель ЦПД.

Лейтенант также подчеркнул, что украинские БпЛА за ночь 22 октября атаковали 4 предприятия на территории России:

Предприятие "Биохим", занимающееся переработкой мелассы (побочный продукт свеклосахарного производства) и производство этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие Воронежской области.

"Это все – военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", – подчеркнул Коваленко.

К слову, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев признал, что под ударами ночью 22 октября оказались Ефремовский и Лужковский спиртзаводы. Расстояние между ними – примерно 150 километров. Расстояние от Ефремова до границы Украины – почти 350 километров.