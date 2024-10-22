Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Эту атаку также подтвердили и российские власти.
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Зачем атаковать спиртзаводы в России
Коваленко отметил, что спиртзаводы россияне используют для изготовления не только спирта. На этих объектах также делают топливо и взрывчатые вещества для военных нужд.
Поэтому они и атакуются,
– отметил руководитель ЦПД.
Лейтенант также подчеркнул, что украинские БпЛА за ночь 22 октября атаковали 4 предприятия на территории России:
- Предприятие "Биохим", занимающееся переработкой мелассы (побочный продукт свеклосахарного производства) и производство этилового спирта;
- Лужковский спиртзавод;
- Ефремовский спиртзавод;
- Промышленное предприятие Воронежской области.
"Это все – военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", – подчеркнул Коваленко.
К слову, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев признал, что под ударами ночью 22 октября оказались Ефремовский и Лужковский спиртзаводы. Расстояние между ними – примерно 150 километров. Расстояние от Ефремова до границы Украины – почти 350 километров.