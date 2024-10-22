Сначала были сообщения, что беспилотники ударили по заводу синтетического каучука и ТЭЦ. Однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев убеждает, что пострадали два спиртзавода, сообщает 24 Канал.

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О взрывах и пожаре после сообщили российские телеграмм-каналы как либеральные, так и пропагандистские. Также они выложили соответствующие видео.

Впоследствии губернатор Тульской области Миляев заявил, что якобы дроны пытались атаковать регион. И, конечно, знаменитая российская "пе-ве-о" все отбила.

Правда, чиновник все же признал, что пострадали Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района. Расстояние между ними – примерно 150 километров.

По словам Миляева, никто не пострадал. Он добавил, что на место выехали экстренные службы. Также заверил, что ситуация под контролем. Впоследствии пропагандисты сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

Добавим, что расстояние от Ефремова до границы Украины – примерно 350 километров.

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Заметим, как пояснил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", дроны не просто так атакуют спиртзаводы. Дело в том, что там изготавливают добавки для повышения октанового числа топлива. Особенно это актуально для "военного топлива".