Соответствующим "достижением" они поделились в своих телеграмм-каналах. Правда, похоже, "вторая армия мира" не понимает, насколько это опасно.

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"Ну не лезут они, старые", – жалуются оккупанты

Сейчас у российской армии наблюдается нехватка тяжелого вооружения. Поэтому российские военные начали использовать мотолыги (МТ-ЛБ) с реактивными установками. Такая техника предназначена для боевых кораблей. Там есть специальная система зарядки, транспортерная лента, лебедки и тому подобное.

А вот на суше их заряжать, как оказалось, чрезвычайно сложно. Поэтому оккупанты решили это делать с помощью кувалды.

"Ну не лезут они, старые",

– объяснил россиянин за кадром.

При этом подобный метод чрезвычайно рискованный. За эту бессмысленную и смертельно опасную разработку российская армия заслуживает премию Дарвина. Хотя, судя по видео, там ею гордятся.

Как россияне заряжают ракеты кувалдами: смотрите видео