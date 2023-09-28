Мужчина в бронежилете сначала открыл огонь, а затем поджег больницу Роттердама: есть жертвы

Днем 28 сентября в Роттердаме в Нидерландах раздались выстрелы в аудитории больницы Университета имени Эразма Роттердамского и в доме рядом. Позже выяснилось, что стрельбу совершил вооруженный мужчина.

Полиция Роттердама получила первую информацию о выстрелах в 14.25 по местному времени. Вооруженный мужчина начал стрелять по домам на площади Heiman Dullaertplein (в одном из них он якобы проживал – 24 Канал), а затем совершил поджог.

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Стрелял по соседям

После этого он отправился в аудиторию больницы Университета имени Эразма Роттердамского, где также устроил стрельбу. По предварительной информации, он бросил в больницу "коктейль Молотова". В здании также произошло возгорание.

В результате действий подозреваемого погибли три человека: 39-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, умершая в больнице от полученных ранений, а также 46-летний мужчина, работавший преподавателем в Университете.

В Роттердаме 32-летний мужчина устроил стрельбу / Фото NOS

Раньше привлекали к ответственности

После совершенного преступления стрелок скрылся, однако позже его поймала полиция. Он оказался 32-летним студентом Университета, где устроил стрельбу и пожар.

Во время задержания на нем был бронежилет, а в его кармане нашли огнестрельное оружие. Также полиция обнаружила оружие в здании больницы, однако пока не доказано, что оно принадлежит подозреваемому.

В то же время стало известно, что в 2012 году этот мужчина был привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными.

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Реакция в Нидерландах

В Нидерландах этот инцидент получил огласку и на него откликнулись известные личности.

В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, эти "драматические события" в Роттердаме вызывают "большую обеспокоенность". Также он выразил благодарность службам, помогавшим пострадавшим.

А король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима выразили соболезнования семьям и друзьям жертв, а также поблагодарили полицию и другие службы за "самоотверженные усилия".

Полиция предполагает, что подозреваемый действовал самостоятельно. Однако местные СМИ отмечают, что неизвестно, какими мотивами он руководствовался и был ли он знаком с жертвами.