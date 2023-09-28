Чоловік у бронежилеті спершу відкрив вогонь, а потім підпалив лікарню Роттердама: є жертви

Вдень 28 вересня у Роттердамі в Нідерландах пролунали постріли в аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського та у будинку поряд. Пізніше з'ясувалось, що стрілянину здійснив озброєний чоловік.

Поліція Роттердаму отримала першу інформацію про постріли о 14:25 за місцевим часом. Озброєний чоловік почав стріляти по будинках на площі Heiman Dullaertplein (в одному з них він нібито проживав – 24 Канал), а потім вчинив підпал.

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Стріляв по сусідах

Після цього він вирушив до аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського, де також вчинив стрілянину. За попередньою інформацією, він кинув в лікарню "коктейль Молотова". В будівлі також відбулось займання.

Внаслідок дій підозрюваного загинуло троє людей: 39-літня жінка та її 14-літня донька, яка померла у лікарні від отриманих поранень, а також 46-літній чоловік, який працював викладачем в Університеті.

В Роттердамі 32-річний чоловік вчинив стрілянину / Фото NOS

Раніше притягували до відповідальності

Після скоєного злочину стрілець втік, проте пізніше його спіймала поліція. Він виявився 32-літнім студентом Університету, де вчинив стрілянину та пожежу.

Під час затримання на ньому був бронежилет, а в його кишені знайшли вогнепальну зброю. Також поліція виявила зброю в будівлі лікарні, проте не доведено, що вона належить підозрюваному.

Водночас стало відомо, що у 2012 році цього чоловіка було притягнуто до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

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Реакція в Нідерландах

В Нідерландах цей інцидент набув розголосу й на нього відгукнулись відомі особистості.

Зокрема прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, ці "драматичні події" в Роттердамі викликають "велике занепокоєння". Також він висловив подяку службам, які допомагали постраждалим.

А король Нідерландів Віллем-Александр та королева Максима виразили співчуття сім'ям та друзям жертв, та також подякували поліції та іншим службам за "самовіддані зусилля".

Поліція припускає, підозрюваний діяв самостійно. Однак місцеві ЗМІ наголошують, що наразі невідомо, якими мотивами він керувався та чи був знайомий з жертвами.