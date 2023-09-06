Про програму державних субсидій повідомило Нідерландське агентство з підприємництва. Загальний фонд компенсацій для компаній становить 25 мільйонів євро.
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Загалом і нідерландські, і міжнародні компанії можуть отримати від уряду компенсацію у розмірі від 500 тисяч євро до 5 мільйонів євро за інвестиції у проєкти, які направлені на допомогу Україні. Є три напрямки, за які Нідерланди пропонують субсидії:
- водопостачання;
- оха здоров’я;
- сільське господарство.
Одна з обов'язкових умов для отримання компенсації – співпраця над проєктом з відновлення, щонайменше, з однією українською організацією. Крім того, головний заявник має бути представником компанії або громадської організації, яка зареєстрована у юрисдикції Нідерландів.
На офіційному сайті Нідерландського агентства з підприємництва також вказано, що досвід місцевих компаній та організацій може бути дуже цінним саме у вище згаданих секторах. У відомстві наголосили, що Україна потребує величезної підтримки через повномасштабну агресію Росії, яка триває з лютого 2022 року.