Про програму державних субсидій повідомило Нідерландське агентство з підприємництва. Загальний фонд компенсацій для компаній становить 25 мільйонів євро.

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Нідерланди запровадили спеціальні компенсації для підтримки України

Загалом і нідерландські, і міжнародні компанії можуть отримати від уряду компенсацію у розмірі від 500 тисяч євро до 5 мільйонів євро за інвестиції у проєкти, які направлені на допомогу Україні. Є три напрямки, за які Нідерланди пропонують субсидії:

водопостачання;

оха здоров’я;

сільське господарство.

Одна з обов'язкових умов для отримання компенсації – співпраця над проєктом з відновлення, щонайменше, з однією українською організацією. Крім того, головний заявник має бути представником компанії або громадської організації, яка зареєстрована у юрисдикції Нідерландів.

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На офіційному сайті Нідерландського агентства з підприємництва також вказано, що досвід місцевих компаній та організацій може бути дуже цінним саме у вище згаданих секторах. У відомстві наголосили, що Україна потребує величезної підтримки через повномасштабну агресію Росії, яка триває з лютого 2022 року.