Війна триває, тому українські підприємці не будують великих планів на майбутнє. Наближається зима, попередження про складність якої не вщухають, і бізнес активно готується до можливої зміни умов роботи.

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Втім, в опитуванні НБУ підприємці дещо пом'якшили свої прогнози щодо майбутнього. Завдяки успіхам героїчних ЗСУ вдається прогнозувати принаймні короткострокову позитивну динаміку.

Що бізнес розповів НБУ

Фактори, які негативно впливають на очікування респондентів, залишилися незмінними. Це безпекові ризики, скорочення експорту, ріст цін на пальне, повільне відновлення ринку праці та нові руйнування інфраструктурних об’єктів.

Зважаючи на всі проблеми, підприємства промисловості стримано оцінюють свої економічні результати. Також вони погіршили свої очікування щодо обсягів незавершеного виробництва.

Цікаво! Цього літа українці запустили понад 100 тисяч нових бізнесів. В яких саме сферах – можна дізнатися тут.

Позитивну оцінку своєї діяльності вже четвертий місяць поспіль дають будівельні підприємства. Їх роботі сприяє налагодження виробництва будматеріалів, державне фінансування та відбудова зруйнованих об'єктів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Схожа ситуація і з тими, хто займається торгівлею. Їхнім позитивним оцінкам сприяють сталий внутрішній попит, стабільність енергосистеми та поліпшення ситуації на ринку валют. Сфера послуг більш стримана, тут зіграли роль низька платоспроможність населення та слабкий попит.

Що стосується майбутнього, то всі очікують росту цін на сировину та інші товари. Щодо збільшення персоналу, то тут прогнози вкрай обережні, швидкого росту ринку праці ніхто не очікує.