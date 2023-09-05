Война продолжается, потому украинские предприниматели не строят больших планов на будущее. Приближается зима, предупреждение о сложности которой не утихает, и бизнес активно готовится к возможному изменению условий работы.

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Впрочем, в опросе НБУ предприниматели несколько смягчили свои прогнозы по поводу будущего. Благодаря успехам героических ВСУ удается прогнозировать по крайней мере краткосрочную положительную динамику.

Что бизнес рассказал НБУ

Факторы, негативно влияющие на ожидания респондентов, остались неизменными. Это риски безопасности, сокращение экспорта, рост цен на горючее, медленное восстановление рынка труда и новые разрушения инфраструктурных объектов.

Принимая во внимание все проблемы, предприятия промышленности сдержанно оценивают свои экономические результаты. Также они ухудшили свои ожидания по объемам незавершенного производства.

Интересно! Этим летом украинцы запустили более 100 тысяч новых бизнесов. В каких именно сферах – можно узнать тут.

Положительную оценку своей деятельности уже четвертый месяц дают строительные предприятия. Их работе способствует отладка производства стройматериалов, государственное финансирование и восстановление разрушенных объектов.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Похожая ситуация и с теми, кто занимается торговлей. Их положительным оценкам способствуют постоянный внутренний спрос, стабильность энергосистемы и улучшение ситуации на рынке валют. Сфера услуг более сдержанна, здесь сыграли роль низкая платежеспособность и слабый спрос.

Что касается будущего, то все ожидают роста цен на сырье и другие товары. Что касается увеличения персонала, то прогнозы крайне осторожны, быстрого роста рынка труда никто не ожидает.