Этим летом в рядах украинских предпринимателей произошло существенное пополнение. В прошедшие три месяца украинцы зарегистрировали на 34% больше новых бизнесов, чем за аналогичный период прошлого года. VKURSI, передает 24 Канал.
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Какой бизнес украинцы запускали летом
Всего этим летом в Украине зарегистрировали около 102 тысяч новых бизнесов. Из них почти 92 тысячи ФЛП и почти 10 тысяч юридических лиц. Самым "горячим" был июнь – около 36 тысяч новых бизнесов. В июле и августе зарегистрировали 32 и 34 тысяч новых бизнесов соответственно.
Сколько регистрировали бизнесов летом / Инфографика VKURSI для 24 Канала
Какой бизнес чаще всего регистрировали
Наиболее популярным КВЭДом стала оптовая и розничная торговля – чуть более 38 тысяч. На втором месте разместилась информация и телекоммуникации – более 12 тысяч. Хороший показатель показали парикмахерские, салоны красоты и другие услуги – более 8 тысяч.
Также высокие показатели в профессиональной, научной и технической деятельности (здесь популярными стали размещение рекламы и исследования конъюнктуры рынка) и рестораны и мобильное питание.
Где чаще всего открывали новый бизнес
Больше новых бизнесов зарегистрировали в столице – в Киеве. Теперь здесь почти на 16 тысяч предпринимателей и предприятий больше. Далее лидеры по открытию бизнеса расположились в следующем порядке:
- Днепропетровская область – 9036;
- Львовская область – 7 624;
- Киевская область – 7374;
- Харьковская область – 7259.