Цього літа у лавах українських підприємців відбулося суттєве поповнення. У минулі три місяці українці зареєстрували на 34% більше нових бізнесів, аніж за аналогічний період минулого року, ділиться статистикою платформа великих даних VKURSI, передає 24 Канал.

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Який бізнес українці запускали влітку

Загалом цього літа в Україні зареєстрували майже 102 тисячі нових бізнесів. З них майже 92 тисячі ФОПів та майже 10 тисяч юридичних осіб. Найбільш "гарячим" був червень – близько 36 тисяч нових бізнесів. У липні та серпні зареєстрували 32 та 34 тисячі нових бізнесів відповідно.

Цікаво! В середньому кожного дня реєстрували понад тисячу нових бізнесів.

Скільки реєстрували бізнесів влітку / Інфографіка VKURSI для 24 Каналу

Який бізнес реєстрували найчастіше

Найбільш популярним КВЕДом стала оптова та роздрібна торгівля – трохи більше 38 тисяч. На другому місці розташувалася інформація та телекомунікації – понад 12 тисяч. Хороший показник показали перукарні, салони краси та надання інших послуг – понад 8 тисяч.

Довідка: КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності) – це код, який містить усі можливі напрямки роботи підприємств. Також цей код підбирається при первинній реєстрації підприємства, а зображає він основний вид діяльності підприємства.

Також високі показники у професійної, наукової тат технічної діяльності (тут популярними стали розміщення реклами та дослідження кон'юнктури ринку) та ресторани та мобільне харчування.

Де найчастіше відкривали новий бізнес

Найбільше нових бізнесів зареєстрували у столиці – в Києві. Тепер тут на майже 16 тисяч підприємців та підприємств більше. Далі лідери з відкриття бізнесів розташувалися у такому порядку:

Дніпропетровська область – 9 036;

Львівська область – 7 624;

Київська область – 7 374;

Харківська область – 7 259.

Зверніть увагу! На ринок також вийшли 182 компанії зі статутним капіталом понад 1 мільярд гривень. Здебільшого вони займаються фінансами, страхуванням, а також постачанням електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.