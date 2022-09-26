Стрельба в школе Ижевска: количество жертв трагедии возросло

26 сентября в Ижевской школе произошла стрельба. В результате этого погибло много детей и взрослых.

Об этом сообщают в центральном аппарате следственного комитета, пишут росСМИ. По состоянию на 13:00 количество жертв значительно возросло.

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Число погибших возросло

Так, из-за стрельбы в школе Ижевска №88 число погибших возросло до 13 человек, среди них семеро детей. Также ранения получил 21 человек, среди которых 14 детей.

Российские СМИ утверждают, что семеро детей и семеро взрослых, в том числе и стрелок, погибли. Один ребенок находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Медики борются за его жизнь.

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Стрельбу начал взрослый мужчина в черной одежде во время урока. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.

В мвд подтвердили, что злоумышленник покончил с собой.

В сети очевидцы рассказали, что в школе происходит "полный пиз*ец" и в здании много крови.

В россии установили личность мужчины, стрелявшего в школе: это выпускник школы 1988 года рождения.

Предварительно, его зовут артем казанцев. В настоящее время проводится обыск по месту жительства, изучается личность нападающего, его взгляды и окружение. Также проверяется его приверженность к неофашистским взглядам и нацистской идеологии, пишут росСМИ.

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