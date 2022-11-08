Стрілянина у школі Іжевська: кількість жертв трагедії зросла

26 вересня в Іжевській школі сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло багато дітей та дорослих. І навіть багато днів потому з'являються нові жертви.

Про трагедію у вересні, за даними росЗМІ, повідомили у центральному апараті слідчого комітету. Тоді загинули понад десять осіб, пише 24 канал. Однак навіть у листопаді трагедія зуміла забрати життя.

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Кількість загиблих зросла

Згодом стало відомо, що через стрілянину в школі Іжевська №88 число загиблих зросло до 18 осіб, зокрема 11 дітей і 7 дорослих. Також поранень тоді зазнали 23 особи, серед яких – 21 дитина. Усі перебували у лікарнях міста з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Раніше російські ЗМІ стверджували, що одна дитина перебуває у реанімації у стані клінічної смерті. Медики боролися за її життя. Поки свіжої інформації про її стан немає.

8 листопада стало відомо й про нову жертву стрілянини: у Москві померла 67-річна жінка, яка постраждала під час нападу на школу.

Стрілянина у школі Іжевська: що відомо

Стрілянину почав дорослий чоловік у чорному одязі під час уроку. Він був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

У мвс підтвердили, що зловмисник наклав на себе руки.

У мережі очевидці розповіли, що у школі відбувається "повний пиз*ець" і в будівлі багато крові.

У росії встановили особу чоловіка, який стріляв у школі: це випускник школи 1988 року народження.

Попередньо, його звати артем казанцев. Наразі проводиться обшук за місцем його проживання, вивчається особистість нападника, його погляди та оточення. Також перевіряється його відданість неофашистським поглядам та нацистській ідеології, пишуть росЗМІ.

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