Жуткая стрельба в штате Мэн: подозреваемого нашли мертвым

Подозреваемый в совершении массовой стрельбы в штате Мэн в США был найден мертвым. В результате трагедии погибли 18 человек и десятки получили ранения.

Стрелка нашли мертвым 27 октября в соседнем населенном пункте Лиссабон. В полиции сообщили, что нашли его тело вечером у реки Андроскоггин.

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Что известно о найденном стрелке

Полиция штата обнаружила тело Роберта Карда в соседнем населённом пункте Лиссабон. Он мертв,

– заявила на пресс-конференции губернатор штата Мэн Джанет Миллс.

В свою очередь комиссар Департамента общественной безопасности штата Мэн Майк Сошук уточнил, что тело Роберта Карда обнаружили в 19:45 27 октября у реки Андроскоггин. Он, очевидно, имел самонанесенные огнестрельные ранения.

Майк Сошук не назвал конкретный адрес, где обнаружили тело. Однако издание со ссылкой на правоохранителя, который не был уполномоченный обсуждать детали расследования публично и говорил анонимно, отметило, что правоохранители обнаружили его на перерабатывающем предприятии, где подозреваемый недавно работал.

Кстати, о стрелке ранее писали, что он является 40-летним членом резерва армии США из Боудойна. По данным американской прессы, недавно он уже угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии в Сако, также в штате Мэн, и писал о проблемах с психическим здоровьем. Поэтому последние две недели находился в психбольнице.

Американский чиновник сообщал журналистам, что мужчина прошел обследование психического здоровья в середине июля 2023 года. Это произошло после того, как он начал вести себя хаотично во время учебы.

Кратко о стрельбе в американском штате Мэн