В ночь на 26 октября произошла эта стрельба в городе Льюистон, в результате которой были ранены до 60 человек. Впоследствии авторитетные международные СМИ сообщили об обысках, которые начали проводить правоохранители, чтобы найти злоумышленника.

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Обыски домов, связанных с Кардом

Как известно из сообщений журналистов, силовики провели обыски в нескольких домах, в которых мог скрываться Роберт Кард, однако не нашли подозреваемого.

На территории есть два здания, одно из которых полиция уже обыскала. В другое они не заходили, а использовали системы ночного видения и дроны, чтобы попытаться увидеть, что внутри помещения,

– пишет Sky News со ссылкой на репортера Марка Стоуна.

Также известно, что у силовиков был ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны со злоумышленником. Кроме того, к операции был привлечен вертолет.

Как полиция США обыскивала помещение, которое может быть связано с подозреваемым в стрельбе: смотрите видео Sky News

Сколько человек погибли