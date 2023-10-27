Стрелку удалось скрыться. Пока сотни полицейских работают над тем, чтобы его найти и задержать.

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Подробности кровавой стрельбы

Согласно данным полиции, вечером 25 октября в городе Льюистон в штате Мэн произошли два активных инцидента со стрельбой:

в боулинге Sparetime Recreation на Моллисон-Уэй,

и в ресторане Schemengees Bar & Grille на Линкольн-стрит.

По предварительным данным, стрелок вышел с автоматической винтовкой и открыл огонь по отдыхающим людям. Государственные чиновники сообщают, что стрельба началась около 18:56 по восточному времени.

Карта города Льюистон:

В боулинге Sparetime Recreation семьи наслаждались вечерними играми, когда началась стрельба. Очевидцы рассказали, что видели, как люди, в частности дети, убегали с места происшествия и их обыскивали на улице сотрудники полиции. Также были кадры, на которых сотрудники службы экстренной помощи загружали жертву в машину скорой помощи возле предприятия.

Ресторан Schemengees Bar & Grille проводит вечеринки, семейные торжества и корпоративные мероприятия – там также есть игровая зона с дартсом и бильярдными столами.

На карте можно увидеть, что помещения, в которых произошла стрельба, расположены на относительно большом расстоянии – примерно в 6 километрах друг от друга.

Места трагедии на карте

Руководитель государственной школы Льюистона обнародовал заявление, объявив, что обучение будет отменено. Людей призывают находиться дома и держаться подальше от дорог. Муниципальные офисы в Лисбоне тоже будут закрыты.

Официальные лица соседнего города Оберн, штат Мэн, тоже призвали жителей спрятаться.

Что известно о пострадавших

Сейчас известно о гибели 18 человек, как минимум 13 человек получили ранения. Центральный медицинский центр штата Мэн вызвал всех свободных от работы сотрудников из-за смертельной стрельбы.

Отмечается, что пострадавшими в трагедии стали невинные люди всех возрастов – от детей до пенсионеров. Возраст погибших пока не сообщали.

Подозреваемый Роберт Кард – член резервной армии: Байдена держат в курсе событий

На камерах наблюдения полиция Льюистона узнала 40-летнего Роберта Карда из Боудойна. Правоохранители опубликовали официальное заявление, сообщив, что его следует считать "вооруженным и опасным".

Кард – обученный инструктор по огнестрельному оружию и член резерва армии США. Журналисты обнаружили, что он недавно угрожал устроить стрельбу на объекте Национальной гвардии в Сако, штат Мэн, а также сообщал о проблемах с психическим здоровьем – последние 2 недели он провел в психбольнице.

Известно, что Роберт Кард был обвинен в превышении скорости в 2001 и 2002 годах. Однако никаких других уголовных дел не было внесено в систему электронных судебных записей штата.

Офис шерифа опубликовал фотографии подозреваемого – он был замечен в коричневом свитере и с автоматом в руках.



Подозреваемый с оружием в руках / Фото окружной полиции



Роберт Кард / Фото окружной полиции

Полиция также поделилась изображением автомобиля подозреваемого, однако после этого его машину обнаружили брошенной в Лисбоне, примерно в 12 километрах от места стрельбы. Пока правоохранители работают во всем штате, чтобы найти Карда. ФБР предложило местным властям штата Мэн свои ресурсы и специалистов, чтобы ускорить поиски.

Общественность также призвали связаться с правоохранительными органами, если у кого-то есть информация о местонахождении Карда. Президента США Джозефа Байдена держат в курсе всех событий.

Полиция провела обыски

Правоохранители окружили два здания, связанные с подозреваемым Робертом Кардом – у них был ордер на это. К операции были привлечены многие офицеры, также вертолет.

Однако злоумышленника на утро 27 октября по киевскому времени найти не удалось. Очевидно, он хорошо знает местность и то, как спрятаться от правоохранителей.

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