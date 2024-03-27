Во дворе Житомира произошла стрельба: в машине нашли раненого мужчину

Утром 27 марта в Житомире состоялась стрельба. К сожалению, в результате этого инцидента есть раненый - его госпитализировали в больницу.

Правоохранители рассказали подробности стрельбы в Житомире. Причастных к действу лиц еще не поймали.

Смотрите также Куски черепа – в подъезде, тело – на помойке: на Волыни произошло жуткое убийство пенсионерки

Подробности инцидента

Около 8:15 27 марта в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека во дворе многоэтажки. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы.

Уже на месте правоохранители обнаружили в салоне легкового автомобиля травмированного 43-летнего жителя Житомира. Вероятно, у мужчины были огнестрельные ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Другие подробности пока неизвестны.

Теперь полицейские пытаются установить и найти причастных к происшествию лиц.

Напомним, совсем недавно в Киеве задержали мужчину, который совершил стрельбу со своего балкона.

В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона

Вечером 23 февраля в Киеве в районе Позняки мужчина начал стрелять из окна многоэтажки. После этого он перешел на балкон и продолжил стрельбу.

Напуганные жители дома вызвали правоохранителей и зафиксировали это на видео.

Представитель Нацполиции Дмитрий Грищенко сообщил 24 Каналу, что по прибытию представители патрульной полиции быстро установили личность нарушителя. Злоумышленник был пьян.

Также на днях в Дарницком районе задержали еще одного стрелка. Арендодатель гаража угрожал мужчине физической расправой и даже произвел несколько выстрелов ему в след.

Когда арендатор обратился к правоохранителям, патрульные оперативно разыскали вероятного нарушителя. Гражданин признался в содеянном и показал, где спрятал оружие.