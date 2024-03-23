Вечером 23 февраля в Киеве в районе Позняки мужчина открыл стрельбу с балкона. Видео инцидента разлетелось местными телеграмм-каналами.

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Мужчина был пьян

Вечером в районе Позняки мужчина начал стрелять из окна многоэтажки. После этого он переместился на балкон и продолжил стрельбу.

Жители дома вызвали правоохранителей.

Представитель Нацполиции Дмитрий Грищенко сообщил 24 Каналу, что на место вызова быстро прибыли представители патрульной полиции и установили личность нарушителя.

Предварительно, мужчина был пьян. Сейчас его задержали, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Стрельба на Позняках: видео инцидента

Интересно, что 1 марта в Киеве был похожий инцидент. Мужчина решил отметить первый день весны, стреляя из своего окна пистолетом. Он тоже был навеселе. Кроме этого, у него дома обнаружили наркотические вещества. Киевлянин может сесть на 5 лет.

Также на днях задержали еще одного киевлянина, который заявил правоохранителям, что не может контролировать свои действия из-за наркотиков.

В Киеве задержали мужчину, который крушил припаркованные автомобили: он обвинил наркотики

21 марта, около 3 часов, патрульные получили вызов о хулиганстве. Мужчина шел по улице Ушинского в направлении улицы Донецкой и бил руками припаркованные автомобили.

Патрульные приехали на место и действительно увидели автомобили с повреждениями.

Своей вины мужчина не отрицал и сообщил, что не может контролировать свои действия поскольку употреблял наркотики. После установления личности и предоставления правовой квалификации 24-летнего гражданина госпитализировали в медучреждение.