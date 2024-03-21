Во время конфликта иностранец отобрал у депутата телефон, которым тот снимал видео. Правоохранительные органы составили протокол по статье о мелком хулиганстве в отношении нарушителя.

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Драка в поезде "Варшава-Киев"

В поезде "Варшава-Киев" произошла драка между народным депутатом Украины и иностранцем, которая привела к остановке поезда на железнодорожном вокзале в Ровно. По сообщению полиции, конфликт возник из-за нарушения тишины в вагоне, во время которого иностранец отобрал телефон у депутата, на который тот снимал видео.

Речь идет о народном депутате от партии Слуга народа Артеме Кунаеве. Он заявил, что причиной конфликта стало провокационное поведение его соседа по купе, который оказался россиянином с немецким гражданством.

По словам нардепа, иностранец в 6:30 начал с кем-то громко ругаться по телефону. Кунаев сразу попросил, чтобы сосед вел себя тише, однако после этого иностранец решил облить депутата водой "чтобы лучше спалось".

Далее увидев на моей футболке украинский герб, начал кричать о том, что он меня "уничтожит", что у нас не язык, а "хохляцкий суржик", выбил телефон, на который я делал видеофиксацию событий, у меня из рук и полез ко мне с кулаками. Соответственно пришлось защищаться,

– рассказал Кунаев.

После этого нардеп обратился к начальнику поезда, который принял решение сделать в Ровно остановку, чтобы вызвать на место сотрудников правоохранительных органов.

Полиция составила на иностранца протокол об административном правонарушении.

"Как уже позже выяснилось, этот человек является представителем в СНГ немецкой компании-производителя спецоборудования, которая активно продолжает работать в России после начала полномасштабного вторжения", – добавил нардеп.

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