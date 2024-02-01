Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. И объяснил, как относится к упреку, мол, “бойцы на фронте тоже говорят на русском, то почему я не могу?”.

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Должны ли воины ВСУ общаться только на украинском

Уполномоченный по защите государственного языка отметил, что для него примером является, в частности, защитники Азовстали, которые вели трансляцию из осады на украинском и английском языке.

Также Креминь при этом напомнил, что Денис Прокопенко – учитель английского языка и зарубежной литературы – блестяще общается на украинском и английском. Омбудсмен добавил, что примером являются и бойцы 406 бригады, которые поймали крейсер "Москва": уроженец Берегово Герой Украины Вадим Сухаревский, другие военные, которые свободно общаются на государственном языке.

Креминь отметил, что украинского языка сегодня значительно больше на фронте, чем несколько лет назад.

Сила Украины сегодня равна силе Вооруженных Сил Украины, поэтому любые попытки спекулировать на языке и сеять сомнения в несокрушимости нашего войска несут угрозу национальной безопасности,

– отметил он.

И акцентировал: за кофе можно общаться на любом языке.

Однако украинский – язык Главнокомандующего, язык командиров бригад и подразделений, язык каждого военного, который для себя принял решение и защищает Украинское Государство, своих детей, свой язык и украинское будущее,

– резюмировал Креминь.