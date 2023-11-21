Креминь при этом подчеркнул: все мы – граждане Украины. И добавил, что понятие "русскоязычный украинец" – это маркер, введенный русской идеологией.
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Можно ли назвать украинцами тех, кто говорит по-русски
Креминь при этом отметил: именно об этом идет речь в решении Конституционного Суда Украины.
Языковой омбудсмен также сообщил, что в Украине нужно принять Программу содействия овладению украинским языком как государственным.
И добавил: украинский является обязательным для Вооруженных Сил Украины и господствующим во всех сферах жизни.
И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории Украинского Государства. Это ведь язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации,
– заметил языковой омбудсмен.
Почему не стоит украинцев называть "русскоязычными"
- В свое время Уполномоченный по защите государственного языка уже рассказывал, почему не стоит украинцев называть "русскоязычными"
- По словам Тараса Кременя, это понятие – один из нарративов российской пропаганды. Его кремль годами использовался для внутреннего раскола украинской нации.
- Россия постоянно насаждала миф о том, что Украина – неоднородная, разделенная на русскоязычные и украиноязычные регионы, добавил языковой омбудсмен.
- Также сообщил: в решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 говорится о том, что есть граждане Украины, которые в свое время были обрусены.