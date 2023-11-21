Языковой омбудсмен Тарас Креминь при этом отметил, что его офис получал, в частности, немало нареканий на нарушение языкового закона в ЗВО. Часть из них касается вузов Юга, Востока, Центра и Запада Украины.

Смотрите также Венгерский язык – в школах Закарпатья, русский – в Одесской области: Креминь рассказал о нарушении

Кремень рассказал о нарушении языкового закона в вузах

Кремень подчеркнул, что студенты выражают свое нежелание общаться на языке негосударственном.

Заметим, неделю назад в Днепре произошел языковой скандал на практическом занятии в медицинском вузе. Преподавательница требовала от студентки отвечать на русском языке.

Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу.

Что важно! Во время образовательного процесса (кроме некоторых исключений по получению образования представителями нацменьшинств) должен звучать только украинский язык.

Имеют ли право ученики и учителя на перерывах говорить по-русски