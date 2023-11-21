Мовний омбудсмен Тарас Кремінь при цьому зауважив, що його офіс отримував, зокрема, чимало нарікань щодо порушення мовного закону у ЗВО. Частина з них стосується вишів Півдня, Сходу, Центру і Заходу України.

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Кремінь розповів про порушення мовного закону у вишах

Кремінь наголосив, що студенти висловлюють своє небажання спілкуватися мовою недержавною.

Зауважимо, тиждень тому у Дніпрі стався мовний скандал на практичному занятті у медичному виші. Викладачка вимагала від студентки відповідати російською мовою.

Нагадаємо, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. 16 липня 2019-го року він набрав чинності.

Що важливо! Під час освітнього процесу (окрім певних винятків щодо здобуття освіти представниками нацменшин) має лунати лише українська мова.

Чи мають право учні та вчителі на перервах говорити російською