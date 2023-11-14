Інцидент стався 10 листопада у Дніпровському державному медичному університеті (ДДМУ) на парі, що присвячена предмету "Пропедевтика внутрішніх хвороб". Під час практичних занять викладачка вимагала від студентки зі Львова перейти на російську.

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Що розповіла студентка

Магдалина Пелчар заявила, що студенти по черзі опитували літнього пацієнта щодо його стану та зверталися до нього російською. Коли ця дівчина звернулася до пацієнта українською, викладачка Людмила Новоженіна зупинила її. Ба більше, вона змушувала третьокурсницю розмовляти російською, через що дівчина почувалася себе приниженою.

Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала, викладачка мені сказала: "А ти знаєш, де ти зараз знаходишся? У Дніпрі. Тобі потрібно переводитися до Львова чи до Кембриджа",

– розповіла студентка.

За словами дівчини, все "закінчилося слізьми, а мало бути здобуття навичок лікування".

Як відреагувала викладачка

Людмила Новоженіна спростувала слова учениці та відкинула всі її звинувачення на свою адресу. Викладачка заявила, що вона була шокована.

Я не знала, що за ситуація трапилася. З мого боку не було нічого, що образило студентку. Я не розумію, як людина на рівному місці могла це зробити,

– сказала вона.

Викладачка заявила, що дізналася про обурення Магдалини Пелчар з соцмереж. Людмила Новоженіна пояснила свій вчинок піклуванням про пацієнта, який, з її слів, не розумів української.

Він (пацієнт – 24 Канал) почав мотати головою. Він почервонів. Я побоялася, що буде якесь ускладнення. Він мотав головою. І очі були такі, що він як не розумів,

– пояснила викладачка.

Що кажуть інші студенти

Як пише видання, одногрупники Магдалини Пелчар стали на захист Людмили Новоженіної. Водночас студенти визнали, що ця викладачка дійсно проводить пари російською. З їхніх слів, жінка кожного разу питала в аудиторії, чи ніхто не проти, що вона розмовлятиме російською.

Одногрупники також сказали, що протягом всього періоду навчання з Людмилою Новоженіною жодного разу не було проблем з тим, що Магдалина відповідає українською. Студенти додали, що в цієї дівчини завжди були відмінні оцінки.

Що сказала адміністрація

Декан медичного факультету Володимир Жилюк відмовився ставати на бік будь-кого, поки не дізнається всієї правди. Він наголосив, що студенти у виші мають навчатися виключно українською.

У виші кажуть, що офіційної скарги від Магдалини не надходило. Викладачка працює далі, а дівчина продовжує навчання й не збирається міняти заклад. На кафедрі запевняють, що предмети викладають виключно українською, а до Людмили за 30 років її роботи не було жодних претензій.

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