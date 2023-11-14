Инцидент произошел 10 ноября в Днепровском государственном медицинском университете (ДГМУ) на паре, посвященной предмету "Пропедевтика внутренних болезней". Во время практических занятий преподавательница требовала от студентки из Львова перейти на русский.

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Что рассказала студентка

Магдалина Пелчар заявила, что студенты по очереди опрашивали пожилого пациента по поводу его состояния и обращались к нему по-русски. Когда эта девушка обратилась к пациенту на украинском языке, преподавательница Людмила Новоженина остановила ее. Более того, она заставляла третьекурсницу говорить по-русски, из-за чего девушка чувствовала себя униженной.

Когда одногруппники сказали, что я из Львова, что я не общаюсь на русском языке, что я никогда его не изучала, преподавательница мне сказала: "А ты знаешь, где ты сейчас находишься? В Днепре. Тебе нужно переводиться во Львов или в Кембридж",

– рассказала студентка.

По словам девушки, все "кончилось слезами, а должно было быть получение навыков лечения".

Как отреагировала преподавательница

Людмила Новоженина опровергла слова ученицы и отвергла все ее обвинения в свой адрес. Преподавательница заявила, что она была в шоке.

Я не знала, что за ситуация случилась. С моей стороны не было ничего, что обидело студентку. Я не понимаю, как человек на ровном месте мог это сделать,

– сказала она.

Преподавательница заявила, что узнала об возмущении Магдалины Пелчар из соцсетей. Людмила Новоженина объяснила свой поступок заботой о пациенте, который, по ее словам, не понимал украинского.

Он (пациент – 24 Канал) начал мотать головой. Он покраснел. Я побоялась, что будет какое-нибудь осложнение. Он качал головой. И глаза были такие, что он как не понимал,

– объяснила преподавательница.

Что говорят другие студенты

Как пишет издание, одногруппники Магдалины Пелчар стали в защиту Людмилы Новожениной. В то же время студенты признали, что эта преподавательница действительно проводит пары на русском. По их словам, женщина каждый раз спрашивала у аудитории, не против ли никто, что она будет говорить на русском.

Одногруппники также сказали, что в течение всего периода обучения с Людмилой Новожениной ни разу не было проблем с тем, что Магдалина отвечает на украинском. Студенты добавили, что у этой девушки всегда были отличные оценки.

Что сказала администрация

Декан медицинского факультета Владимир Жилюк отказался становиться на сторону кого-либо, пока не узнает всю правду. Он подчеркнул, что студенты в вузе должны учиться исключительно на украинском.

В вузе говорят, что официальной жалобы от Магдалины не поступало. Преподаватель работает дальше, а девушка продолжает обучение и не собирается менять заведение. На кафедре уверяют, что предметы преподают исключительно на украинском, а к Людмиле за 30 лет ее работы не было никаких претензий.

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