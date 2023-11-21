Кремінь при цьому наголосив: усі ми – громадяни України. І додав, що поняття "російськомовний українець" – це маркер, запроваджений російською ідеологією.
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Чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською
Кремінь при цьому зауважив: саме про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України.
Мовний омбудсмен також повідомив, що в Україні треба ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної.
І додав: українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя.
І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Адже це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації,
– зауважив мовний омбудсмен.
Чому не варто українців називати "російськомовними"
- Свого часу Уповноважений із захисту державної мови вже розповідав, чому не варто українців називати "російськомовними".
- За словами Тараса Кременя, це поняття – один із наративів російської пропаганди. Його кремль роками використовував для внутрішнього розколу української нації.
- Росія постійно насаджувала міф про те, що Україна – неоднорідна, поділена на українськомовні та російськомовні регіони, додав мовний омбудсмен.
- Також повідомив: у рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року мовиться про те, що є громадяни України, які свого часу були зросійщені.