Кремінь при цьому наголосив: усі ми – громадяни України. І додав, що поняття "російськомовний українець" – це маркер, запроваджений російською ідеологією.

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Чи можна назвати українцями тих, хто говорить російською

Кремінь при цьому зауважив: саме про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України.

Мовний омбудсмен також повідомив, що в Україні треба ухвалити Програму сприяння опануванню української мови як державної.

І додав: українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя.

І незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української Держави. Адже це мова освітнього процесу та майбутнього. І це свідомий вибір мови незламної нації,

– зауважив мовний омбудсмен.

Чому не варто українців називати "російськомовними"