Об этом договорился языковой омбудсмен Тарас Креминь во время встречи с защитниками из 150 учебного центра командования Сил территориальной обороны ВСУ. Также они обсудили важность применения государственного языка в армии.

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Военные смогут усовершенствовать знание украинского языка на курсах

Языковой омбудсмен также рассказал об особенностях реализации государственной языковой политики, имплементации языкового закона, деятельности своего секретариата.

Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице и во многих регионах юга и востока, –

отметил Креминь.

И подчеркнул, что будет рад содействовать созданию такой сети и в других военных формированиях.

Заметим, что ранее Тарас Кремень отмечал, что украинский является обязательным для Вооруженных Сил Украины и господствующим во всех сферах жизни.

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