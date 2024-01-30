Про це домовився мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час зустрічі з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Також вони обговорили важливість застосування державної мови у війську.

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Військові зможуть вдосконалити знання української мови на курсах

Мовний омбудсмен також розповів про особливості реалізації державної мовної політики, імплементацію мовного закону, діяльність свого секретаріату.

Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу,

– зазначив Кремінь.

І наголосив, що радо сприятиме створенню такої мережі і в інших військових формуваннях.

Зауважимо, що раніше Тарас Кремінь зазначав, що українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя.

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Кремінь заявляв, що допоможе військовим з українською