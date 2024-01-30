Про це домовився мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час зустрічі з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Також вони обговорили важливість застосування державної мови у війську.
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Військові зможуть вдосконалити знання української мови на курсах
Мовний омбудсмен також розповів про особливості реалізації державної мовної політики, імплементацію мовного закону, діяльність свого секретаріату.
Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу,
– зазначив Кремінь.
І наголосив, що радо сприятиме створенню такої мережі і в інших військових формуваннях.
Зауважимо, що раніше Тарас Кремінь зазначав, що українська є обов'язковою для Збройних Сил України та панівною у всіх сферах життя.
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Кремінь заявляв, що допоможе військовим з українською
- Раніше Тарас Кремінь наголошував, на сьогодні фактор мови – це маркер "свій-чужий".
- При цьому зауважив, що українська стала дійсно фактором безпеки, злагодженості і розуміння.
- І додав, що допоможе військовим, які тільки переходять на українську, з кращими можливостями.