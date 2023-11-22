Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І додав, що з початку повномасштабного вторгнення фактор мови – це ще й фактор безпеки нашої ідентичності і культури.
Дивіться також Перехід на українську мову є рекордним за всі роки української незалежності, – Кремінь
"Українська є обов'язковою для ЗСУ"
Мовний омбудсмен наголосив: зараз фактор мови – це маркер "свій-чужий".
І військові з передової неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція – це постріл. Тому українська стала дійсно фактором безпеки, злагодженості і розуміння,
– зазначив Кремінь.
Він додав, що готовий допомогти тим військовим, які тільки переходять на українську, з кращими можливостями.
Давайте не забувати про те, що боротьба на фронті відбувається і за те, якою мовою ми будемо спілкуватися. Всі ми розуміємо, що таке пазурі "русскава міра" і яка основна мета російського окупанта – не тільки знищення нашої культури, мови, ідентичності, але й знищення українців,
– зауважив мовний омбудсмен.
І наголосив, що українська є обов'язковою для ЗСУ.
Тарас Кремінь також розповідав, чому не варто вживати словосполучення "російськомовні українці".