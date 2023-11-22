Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. И добавил, что с начала полномасштабного вторжения фактор языка – это еще фактор безопасности нашей идентичности и культуры.
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"Украинский является обязательным для ВСУ"
Языковой омбудсмен подчеркнул: сейчас фактор речи – это маркер "свой-чужой".
И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский, первый реакция – это выстрел. Поэтому украинский стал действительно фактором безопасности, слаженности и понимания,
– отметил Креминь.
Он добавил, что готов помочь тем военным, которые только переходят на украинский, с лучшими возможностями.
Давайте не забывать, что борьба на фронте происходит и за то, на каком языке мы будем общаться. Все мы понимаем, что такое когти "русская мера" и какая основная цель русского оккупанта – не только уничтожение нашей культуры, языка, идентичности, но и уничтожение украинцев,
– заметил языковой омбудсмен.
И подчеркнул, что украинский является обязательным для ВСУ.
Тарас Креминь также рассказывал, почему не стоит употреблять словосочетание "русскоязычные украинцы".