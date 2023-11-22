Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. И добавил, что в нашем единстве, в понимании, поддержке друг друга и, конечно, в яростной борьбе против российского врага – наша победа и успех.

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Переход на украинский является рекордным за все годы украинской независимости

Креминь заявил: украинский язык действительно защищен законом. Но для того, чтобы он был действительно защищен, нужно, чтобы на нем общались все. И этому нужно максимально содействовать.

С начала полномасштабного вторжения мы организовали более пятисот бесплатных локаций по овладению украинским языком как государственным. Все они носят волонтерский характер,

– рассказал языковой омбудсмен.

Также добавил, что в разных регионах Украины было принято около сотни региональных программ. Теперь важно, чтобы местные власти контролировали процесс выполнения этих программ, следили за дерусификацией наружной рекламы, объявлений и вывесок и т.д.

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Можно ли назвать украинцами тех, кто говорит по-русски