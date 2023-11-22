Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. І додав, що у нашій єдності, в розумінні, підтримці один одного і, звичайно, в лютій боротьбі проти російського ворога – наша перемога та успіх.

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Перехід на українську є рекордним за всі роки української незалежності

Кремінь заявив: українська мова насправді захищена законом. Але для того, щоб вона була насправді захищена, – треба, щоб нею спілкувалися усі. І цьому треба максимально сприяти.

З початку повномасштабного вторгнення ми організували понад п'ятсот безкоштовних локацій з опанування української мови як державної. Всі вони мають волонтерський характер,

– розповів мовний омбудсмен.

Також додав, що у різних регіонах України ухвалили близько сотні регіональних програм. Тепер важливо, щоб місцева влада контролювала процес виконання цих програм, слідкувала за дерусифікацією зовнішньої реклами, оголошень і вивісок тощо.

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