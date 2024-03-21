Під час конфлікту іноземець відібрав у депутата телефон, яким той знімав відео. Правоохоронні органи склали протокол за статтею про дрібне хуліганство щодо порушника.

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Бійка у поїзді "Варшава-Київ"

У поїзді "Варшава-Київ" відбулася бійка між народним депутатом України та іноземцем, яка призвела до зупинки потяга на залізничному вокзалі у Рівному. За повідомленням поліції, конфлікт виник через порушення тиші у вагоні, під час якого іноземець відібрав телефон у депутата, яким той знімав відео.

Мовиться про народного депутата від партії Слуга народу Артема Кунаєва. Він заявив, що причиною конфлікту стала провокаційна поведінка його сусіда по купе, який виявився росіянином із німецьким громадянством.

За словами нардепа, іноземець о 6:30 почав із кимось голосно лаятися телефоном. Кунаєв одразу попросив, щоб сусід поводив себе тихше, однак, після цього іноземець вирішив облити депутата водою "щоб краще спалося".

Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене „знищить“, що у нас не мова, а "хохляцький суржик", вибив телефон, на який я робив відеофіксацію подій, у мене з рук і поліз до мене з кулаками. Відповідно довелося захищатися,

– розповів Кунаєв.

Після цього нардеп звернувся до начальника поїзда, який прийняв рішення зробити у Рівному зупинку, щоб викликати на місце співробітників правоохоронних органів.

Поліція склала на іноземця протокол про адміністративне правопорушення.

"Як уже пізніше з’ясувалося, ця людина є представником у СНД німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати у Росії після початку повномасштабного вторгнення", – додав нардеп.

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